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Гусева Харитина Лукина

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Гусева Харитина Лукина
Тип записи
о рождении
Номер записи
37-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
27.07.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Евдокия Константинова
Отец - Гусев Константин Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Гусева Харитина Лукина (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Гусев Иван Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Гусева Феврония Михайлова, крестьянская девица (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Примечание: восприемники - брат и сестра отца ребенка
Примечание / Дополнительно
восприемники - брат и сестра отца ребенка
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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