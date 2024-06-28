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Тимофей Абрамов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Тимофей Абрамов
Тип записи
о рождении
Номер записи
34-р
Роль персоны
Отец
Дата события
18.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянин
Нас. пункт приписки
с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.
Дата крещения
20.07.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Роман Тимофеев
Отец - Тимофей Абрамов, крестьянин (с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Мать - Евдокия Мартынова (с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Воспр. - Зуев Захар Андреев, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чебыкина Афимья Тимофеева, крестьянская жена
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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