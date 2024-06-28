Роман Тимофеев
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Роман Тимофеев
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 34-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 18.07.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Нас. пункт приписки
- с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.
- Дата крещения
- 20.07.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 6
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Роман Тимофеев
Отец - Тимофей Абрамов, крестьянин (с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Мать - Евдокия Мартынова (с. Макарьевское, Красноуфимский у., Пермская губ.)
Воспр. - Зуев Захар Андреев, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Чебыкина Афимья Тимофеева, крестьянская жена
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