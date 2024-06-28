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Шарова Екатерина Афонасьева

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Шарова Екатерина Афонасьева
Тип записи
о рождении
Номер записи
33-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
17.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
20.07.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Алимпиада Федорова
Отец - Ваулин Федор Иванов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Ваулина Варвара Павлова (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Топычканов Федор Родионов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Шарова Екатерина Афонасьева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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