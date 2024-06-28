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Будрин Стефан Васильев

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Будрин Стефан Васильев
Тип записи
о рождении
Номер записи
31-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
дьячок
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
16.07.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 5об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Мария Васильева
Отец - Кинев Василий Тимофеев, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Кинева Мария Иванова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Будрин Стефан Васильев, дьячок (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кинева Варвара Матвеева, крестьянская вдова
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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