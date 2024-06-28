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Гусева Евфросинья Михайлова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Гусева Евфросинья Михайлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.07.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
11.07.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 5
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 жен
Урожд. - Марина Федорова
Отец - Федор Михайлов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Евдокия Андреева (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Гусева Евфросинья Михайлова, крестьянская девица
Воспр. - Погудин Тимофей Петров, удельный крестьянин (починок Попов, Яранский у., Вятская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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