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Ольга Герасимова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Ольга Герасимова
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер записи
25-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.06.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
28.06.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 жен
Урожд. - Ольга Герасимова
Отец - Дятлев Герасим Никифоров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Дятлева Анна Осипова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Кулбикова Анна Ларионова, солдатская дочь девица
Воспр. - Малков Андрей Фомин, удельный крестьянин (починок Большой Яблонной, Нолинский у., Вятская губ.)
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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