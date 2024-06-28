Лодыгина Матрена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛодыгина Матрена Павлова

Лодыгина Матрена Павлова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Лодыгина Матрена Павлова
Тип записи
о рождении
Номер записи
24-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.06.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская вдова
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
26.06.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Ольга Андреева
Отец - Суков Андрей Семенов, мещанин (г. Кунгур, Кунгурский у., Пермская губ.)
Мать - Сукова Надежда Николаева (г. Кунгур, Кунгурский у., Пермская губ.)
Воспр. - Атапаев Георгий Корнилов, крестьянин (д. Воронино, Осинский у., Пермская губ.)
Воспр. - Лодыгина Матрена Павлова, крестьянская вдова (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close