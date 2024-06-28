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Посохина Марфа Егорова

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Посохина Марфа Егорова
Тип записи
о рождении
Номер записи
23-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.06.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Статус персоны
крестьянская жена
Нас. пункт приписки
д. Леузы, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.06.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Феврония Васильева
Отец - Василий Егоров, крестьянин (д. Леузы, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Анна Григорьева (д. Леузы, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Генерозов Яков Антонов, пономарь (с. Ногуши, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Посохина Марфа Егорова, крестьянская жена (д. Леузы, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Комментарий наборщика
фамилия восприемника написана неясно
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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