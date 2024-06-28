Устюгова Матрена Захарова
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Устюгова Матрена Захарова
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 21-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 10.06.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 12.06.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Устюгов Тихон Михеев
Отец - Устюгов Михей Петров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Устюгова Матрена Захарова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Маратканов Ефим Иванов, крестьянин (д. Курныш, Мензелинский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Устюгова Акулина Филиппова, крестьянская девица
- Комментарий наборщика
- в оригинальной записи восприемник - Маратаков, фамилия восстановлена по другой записи в той же МК и поиску по открытым источникам НП Курныш
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- Индексация данных проведена Ольгой Неволиной
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