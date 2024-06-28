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Устюгов Тихон Михеев

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Устюгов Тихон Михеев
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
21-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.06.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
12.06.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Устюгов Тихон Михеев
Отец - Устюгов Михей Петров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Устюгова Матрена Захарова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Маратканов Ефим Иванов, крестьянин (д. Курныш, Мензелинский у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Устюгова Акулина Филиппова, крестьянская девица
Комментарий наборщика
в оригинальной записи восприемник - Маратаков, фамилия восстановлена по другой записи в той же МК и поиску по открытым источникам НП Курныш
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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