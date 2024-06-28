Потеряев Макар Егоров
Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
- ФИО
- Потеряев Макар Егоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер записи
- 18-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.05.1838
- Приход
- Николаевская ц.
- Губерния прихода
- Оренбургская
- Уезд прихода
- Троицкий
- Место прихода
- Белокатай
- Статус персоны
- крестьянин
- Нас. пункт приписки
- с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
- Дата крещения
- 24.05.1838
- Священнослужители
- священник Василий Циркулинский
- Архивный код
- НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 4
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Кульбиков Иван Яковлев
Отец - Кульбиков Яков Ларионов, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Кульбикова Евдокия Антонова (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Дятлева Ирина Трофимова, крестьянская жена
Воспр. - Потеряев Макар Егоров, крестьянин (с. Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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