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Комягин Иеремия Савинов

Из справочника
Метрические книги села Белокатай за 1838-1848 годы
ФИО
Комягин Иеремия Савинов
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер записи
08-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.04.1838
Приход
Николаевская ц.
Губерния прихода
Оренбургская
Уезд прихода
Троицкий
Место прихода
Белокатай
Нас. пункт приписки
д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.
Дата крещения
25.04.1838
Священнослужители
священник Василий Циркулинский
Архивный код
НАРБ (Башкортостан), ф.И-294, оп.1, д.520, лист: 2об
Полная запись МК
Счёт родившихся: 4 муж
Урожд. - Комягин Иеремия Савинов
Отец - Комягин Савин Анкудинов, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Мать - Комягина Агапия Павлова (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Везовиков Иван Григорьев, крестьянин (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
Воспр. - Топычканова Стефанида Павлова, крестьянская жена (д. Новый Белокатай, Троицкий у., Оренбургская губ.)
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Индексация данных проведена Ольгой Неволиной

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