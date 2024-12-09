Норкина Мария Афанасьевна (1 жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНоркина Мария Афанасьевна (1 жена)

Норкина Мария Афанасьевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Норкина Мария Афанасьевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12588
Роль персоны
Умерш.
Дата события
06.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
06.10.1921
Возраст (лет)
47
Причина смерти
воспаление легких
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Норкина Мария Афанасьевна (1 жена)
Муж умерш. - Норкин Яков Апполонович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.