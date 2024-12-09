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Ткаченко Георгий Спиридонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ткаченко Георгий Спиридонович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12585
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
25.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Оренбургская губерния, Челябинский уезд Миасский звод
Дата смерти
25.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Ткаченко Александр георгиевич
Отец умерш. - Ткаченко Георгий Спиридонович, гражданин (Оренбургская губерния, Челябинский уезд Миасский звод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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