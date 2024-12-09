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Пупкова Ирина Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупкова Ирина Георгиевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12575
Роль персоны
Мать умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
??.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Пупкова Мария (Ивановна ?)
Мать умерш. - Пупкова Ирина Георгиевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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