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Жеребина Александра Алексеевна (3 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Александра Алексеевна (3 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12561
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.07.1921
Причина смерти
чахотка
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Жеребина Александра Алексеевна (3 жена)
Муж умерш. - Жеребин Никита Павлович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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