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Чевардина Раиса Георгиевна (Егоровна)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Раиса Георгиевна (Егоровна)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12559
Роль персоны
Умерш.
Дата события
22.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
22.07.1921
Возраст (месяцев)
1,5
Причина смерти
младен
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Чевардина Раиса Георгиевна (Егоровна)
Отец умерш. - Чевардин Георгий Павлович (Егор), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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