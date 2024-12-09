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Лебедев (Петр Андреевич ??) (ИО оборвано)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лебедев (Петр Андреевич ??) (ИО оборвано)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12557
Роль персоны
Отец умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
??.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Лебедева Клавдия (Петровна ??) (О оборвано)
Отец умерш. - Лебедев (Петр Андреевич ??) (ИО оборвано), (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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