Зайцева Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Мария Григорьевна

Зайцева Мария Григорьевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Мария Григорьевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12554
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
03.07.1921
Возраст (месяцев)
1
Причина смерти
понос
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Мария Григорьевна
Отец умерш. - Зайцев Григорий Филиппович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.