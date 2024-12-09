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Мызгин Андрей Иларионович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мызгин Андрей Иларионович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12549
Роль персоны
Муж умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
1?.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Мызгина Иулиания Павловна (1 жена)
Муж умерш. - Мызгин Андрей Иларионович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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