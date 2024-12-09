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Зайцева Стефанида Ерофеевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Стефанида Ерофеевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12543
Роль персоны
Умерш.
Дата события
12.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
12.09.1921
Возраст (лет)
66
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцева Стефанида Ерофеевна (1 жена)
Муж умерш. - Зайцев Иван Потапович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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