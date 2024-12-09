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Аблаев Николай Николаевич(1)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Аблаев Николай Николаевич(1)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12540
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Миасс г.
Дата смерти
08.09.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Аблаев Николай Николаевич(2)
Отец умерш. - Аблаев Николай Николаевич(1), гражданин (Миасс г.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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