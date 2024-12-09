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Курчатова Анастасия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Курчатова Анастасия Ивановна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12535
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
07.09.1921
Возраст (месяцев)
10
Причина смерти
не указано
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Курчатова Анастасия Ивановна
Отец умерш. - Курчатов Иван Назарович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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