Разстегняева Христиния ???? (Растегняева) ( не указано) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разстегняева Христиния ???? (Растегняева) ( не указано)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Разстегняева Христиния ???? (Растегняева) ( не указано)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12528
Роль персоны
Умерш.
Дата события
03.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
03.09.1921
Причина смерти
не указано
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Разстегняева Христиния ???? (Растегняева) ( не указано), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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