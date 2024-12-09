Ларионов Александр Алимпиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов Александр Алимпиевич

Ларионов Александр Алимпиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ларионов Александр Алимпиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12525
Роль персоны
Отец умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
03.09.1921 ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Ларионов Виктор Александрович
Отец умерш. - Ларионов Александр Алимпиевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.