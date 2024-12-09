Тюрин Михаил Артемиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюрин Михаил Артемиевич

Тюрин Михаил Артемиевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Тюрин Михаил Артемиевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12523
Роль персоны
Умерш.
Дата события
01.09.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
01.09.1921
Возраст (лет)
100
Причина смерти
дряхлость старческая
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Тюрин Михаил Артемиевич, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.