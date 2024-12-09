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Пупкова Акилина Стефановна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупкова Акилина Стефановна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12519
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.08.1921
Возраст (лет)
48
Причина смерти
холера
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Пупкова Акилина Стефановна (1 жена)
Муж умерш. - Пупков Николай Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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