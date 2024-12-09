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Сулимов Федор Лукианович (Федор ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сулимов Федор Лукианович (Федор ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12516
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
26.08.1921
Возраст (лет)
67
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сулимов Федор Лукианович (Федор ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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