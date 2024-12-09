Круглов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Георгий Васильевич

Круглов Георгий Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглов Георгий Васильевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12515
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.08.1921
Возраст (лет)
2,5
Причина смерти
грипп
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Круглов Георгий Васильевич
Отец умерш. - Круглов Василий Павлович, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.