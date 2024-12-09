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Немчинов Стефан Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Немчинов Стефан Стефанович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12514
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
23.08.1921
Причина смерти
холера
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Немчинов Стефан Стефанович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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