Помыкалова Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПомыкалова Екатерина Яковлевна

Помыкалова Екатерина Яковлевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Помыкалова Екатерина Яковлевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12511
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
22.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена солдата, гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
22.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Помыкалов Василий Федотович
Мать умерш. - Помыкалова Екатерина Яковлевна, жена солдата, гражданин (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.