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Пупков Петр Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Пупков Петр Федорович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12508
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
20.08.1921
Возраст (лет)
68
Причина смерти
неразборчиво
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Пупков Петр Федорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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