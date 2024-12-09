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Шепелева Александра Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шепелева Александра Георгиевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12507
Роль персоны
Умерш.
Дата события
20.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
20.08.1921
Возраст (лет)
72
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Шепелева Александра Георгиевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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