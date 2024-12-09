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Мартынова Акилина Ивановна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мартынова Акилина Ивановна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12505
Роль персоны
Умерш.
Дата события
19.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
19.08.1921
Возраст (лет)
32
Причина смерти
холера
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Мартынова Акилина Ивановна (1 жена)
Муж умерш. - Мартынов Дмитрий Платонович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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