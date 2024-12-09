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Колесникова Елена Яковлевна (2 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Колесникова Елена Яковлевна (2 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12498
Роль персоны
Умерш.
Дата события
18.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
18.08.1921
Возраст (лет)
50
Причина смерти
катар кишечный острый
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Колесникова Елена Яковлевна (2 жена)
Муж умерш. - Колесников Андрей Деевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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