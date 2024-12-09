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Решетова Олимпиада Константиновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетова Олимпиада Константиновна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12496
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата смерти
17.08.1921
Возраст (лет)
80
Причина смерти
катар кишечный острый
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Решетова Олимпиада Константиновна, вдова гражданина (Ерал с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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