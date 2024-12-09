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Круглов Александр Алексеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Круглов Александр Алексеевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12493
Роль персоны
Умерш.
Дата события
15.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
15.08.1921
Возраст (лет)
10
Причина смерти
холера
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Круглов Александр Алексеевич
Отец умерш. - Круглов Алексей Федорович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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