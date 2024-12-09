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Паров Федор Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Паров Федор Петрович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12485
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.08.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
09.08.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Парова Мария Федоровна
Отец умерш. - Паров Федор Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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