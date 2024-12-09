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Анфионова Евдокия Ивановна (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Анфионова Евдокия Ивановна (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12475
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
29.07.1921
Возраст (лет)
62
Причина смерти
кровоизлияние в мозг
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Анфионова Евдокия Ивановна (Ф - ?)
Муж умерш. - Анфионов Яков Иванович (ФО - ?), гражданин (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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