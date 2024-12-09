Анфионов Яков Иванович (ФО - ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфионов Яков Иванович (ФО - ?)

Анфионов Яков Иванович (ФО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Анфионов Яков Иванович (ФО - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12475
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
29.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
29.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Анфионова Евдокия Ивановна (Ф - ?)
Муж умерш. - Анфионов Яков Иванович (ФО - ?), гражданин (????)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.