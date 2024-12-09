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Леонов Александр Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Леонов Александр Яковлевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12474
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
26.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
26.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Леонов Петр Александрович
Отец умерш. - Леонов Александр Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.12.1965
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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