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Сащков ???? Григорьевич (Ф - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Сащков ???? Григорьевич (Ф - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12470
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
24.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
24.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Сашкова Анна Васильевна (1 жена) (Ф - ?)
Муж умерш. - Сащков ???? Григорьевич (Ф - ?), гражданин (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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