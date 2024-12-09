Осокина Татьяна (Матвеевна) (1 жена) (О не указано) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Татьяна (Матвеевна) (1 жена) (О не указано)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Осокина Татьяна (Матвеевна) (1 жена) (О не указано)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12469
Роль персоны
Умерш.
Дата события
23.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
23.07.1921
Возраст (лет)
30
Причина смерти
холера
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Осокина Татьяна (Матвеевна) (1 жена) (О не указано)
Муж умерш. - Осокин Дмитрий Ильич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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