Денисов Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисов Павел Федорович

Денисов Павел Федорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Денисов Павел Федорович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12464
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
21.07.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Ерал с.
Дата смерти
21.07.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Денисов Александр Павлович
Отец умерш. - Денисов Павел Федорович, гражданин (Ерал с.)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.