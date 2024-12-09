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Уренцев Александр (Егорович ?) (О не указано)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Уренцев Александр (Егорович ?) (О не указано)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12451
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
09.04.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Казрма д.
Дата смерти
09.04.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Уренцев Василий Александрович
Отец умерш. - Уренцев Александр (Егорович ?) (О не указано), гражданин (Казрма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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