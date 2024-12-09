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Решетов Иван Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Решетов Иван Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12446
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
27.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
27.03.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Решетов Валентин Иванович
Отец умерш. - Решетов Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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