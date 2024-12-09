Гусев Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Петр Павлович

Гусев Петр Павлович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гусев Петр Павлович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12445
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.03.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.03.1921
Возраст (месяцев)
11
Причина смерти
неразборчиво
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гусев Петр Павлович
Отец умерш. - Гусев Павел Иванович, (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.