Мальцев Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцев Николай Антонович

Мальцев Николай Антонович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мальцев Николай Антонович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12437
Роль персоны
Умерш.
Дата события
27.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Тверская губерния,Зубцовский уезд Коптевская вол. д. Исакова
Дата смерти
27.02.1921
Возраст (лет)
72
Причина смерти
дряхловсть старческая
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Мальцев Николай Антонович, гражданин (Тверская губерния,Зубцовский уезд Коптевская вол. д. Исакова)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.