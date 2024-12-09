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Булатов Василий Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Булатов Василий Иванович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
12433
Роль персоны
Отец умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
13.02.1921 ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Булатов Василий Васильевич
Отец умерш. - Булатов Василий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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